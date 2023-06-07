Крішьяніс Каріньш вказав, що тільки членство України в НАТО може забезпечити мир в Європі.

Приєднання України до Організації Північноатлантичного договору - єдиний спосіб зберегти мир в Європі на довгий час. В іншому випадку Російська Федерація посилить свою агресію й миру не буде.

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що колективний Захід - це не географічна одиниця, а "об'єднання", засноване на цінностях. При цьому він потролив президента РФ Володимира Путіна, заявивши, що російський диктатор зробив хорошу роботу для об'єднання Європи після 1945 року.

За словами латвійського політика, українці борються і вмирають за свободу, демократію і цінності в той час, як Захід тільки говорить про цінності.

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"Деякі люди сприймають демократію і свободу як належне, кажучи, що так було завжди. Справа в тому, що цього майже ніколи не було, і ми повинні це захищати", - заявив Каріньш.

Також він запевнив, що Рига готова допомагати Києву до перемоги, тому що тільки українці можуть принести мир.

Україна в НАТО - останні новини

Саміт Північноатлантичного альянсу все ближче і разом з тим активніше обговорюється питання членства України. Офіційний Київ не очікує моментального приєднання до Альянсу, але прямо говорить про необхідність більш активних дій з боку НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що представникам України нічого робити на саміті НАТО, якщо не буде чіткого сигналу за термінами вступу.

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