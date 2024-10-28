Більша частина грошей піде на військові потреби країни.

Норвегія виділяє Україні новий пакет допомоги на суму в 500 мільйонів євро. 350 мільйонів підуть на військову підтримку країни.

Про це на спільній пресконференції учасників четвертого саміту Україна - Північна Європа, участь у якій також взяв президент Володимир Зеленський, повідомив норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре. Він зазначив, що над реалізацією цієї ініціативи Норвегія працюватиме разом з Данією:

"Ми чули, президенте Зеленський, вашу чітку та тверезу оцінку того, що відбувається на фронтах. Ми знаємо, скільки дітей та жінок гинули і гинуть від російських снарядів і ракет. Це відбувається через абсолютну зневагу (з боку Росії, - УНІАН) до міжнародного права".

Прем'єр додав, що Осло хоче й далі допомагати Україні, виходячи з її потреб. Йдеться як про посилення її протиповітряної оборони, так й про підтримку в сфері енергетики, морських і вантажних перевезень тощо.

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Допомога Україні від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, влітку на саміті Північноатлантичного Альянсу Норвегія оголосила про виділення 1 мільярда крон на посилення захисту українського неба. Прем'єр також анонсував спільну з Німеччиною передачу батареї IRIS-T.

Влітку країна пообіцяла, що передасть Україні шість своїх винищувачів F-16. Вже цього місяця український міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що країна отримає їх вже найближчим часом.

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