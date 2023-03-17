Польща вже передала перші винищувачі. Згодом це зробить Словаччина.

Україна може отримати від Польщі та Словаччини модифіковані винищувачі. Як повідомляє прес-служба Збройних сил України, частина цих радянських літаків МіГ-29 адаптована під стандарти НАТО.

"На такі літаки поставили, зокрема, вдосконалену систему позиціювання, бортовий комп’ютер для передопераційного та післяопераційного планування, і водночас найбільш помітна зміна в оснащенні кабіни – установка HUD-дисплею та багатофункційного індикатора 5x4", - передає слова прес-служби Liga.net.

У Польщі 15 одиниць МіГ-29 (10 надав СРСР, ще п’ять – Чехія) у 2011-2014 роках пройшли модернізацію на польському Військовому авіаційному заводі номер 2. У цьому Варшаві допомагав Ізраїль.

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Ще 13 польських бортів МіГ-29 є "збірною солянкою". Їх Варшава отримала у 90-х роках від Чехії та Німеччини і не проводила суттєвої модернізації. До стандартів НАТО у них лише адаптували систему зв’язку. В ЗСУ не вказали, з якої саме групи поляки нададуть літаки.

Також прес-служба зазначила, що затягування Словаччиною надання літаків Україні ймовірно може бути пов’язане з модернізацією винищувачів для використання західного сучасного озброєння.

"У США вивчали, чи можуть ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 бути встановлені на наявні у ПС ЗСУ винищувачі МіГ-29. Такі ракети використовують у тому числі західні літаки типу F-16", – додає прес-служба.

Винищувачі МіГ-29 для України від партнерів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда повідомив про передачу Україні перших чотирьох літаків МіГ-29. Ще 10 винищувачів Київ отримає упродовж року.

Вже 17 березня і Словаччина заявила, що уряд країни остаточно ухвалив передачу МіГ-29. Прем’єр-міністр Хегер повідомив про те, що Україна отримає 13 літаків, однак дати не назвав.

У Путіна відразу відреагували на такі дії союзників Києва. Прес-секретар президента РФ вважає, що низка країн-членів НАТО "підвищує рівень своєї безпосередньої залученості у "конфлікті".

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