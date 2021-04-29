Самохідну гаубицю DANA-M2 планують взяти на озброєння ЗСУ.

На Рівненському військовому полігоні відбуваються випробування 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 виробництва Чеської Республіки.

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

«Міноборони спільно із Генеральним штабом Збройних сил України провели моніторинг різноманітних самохідних артилерійських установок на світовому ринку зброї, які теоретично можуть бути прийнятними для нашого війська, з огляду на вартість, ефективність застосування, можливості імпорту та фінансові спроможності України. Вибір зупинено на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗСУ у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни.

«Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу. Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 «Акація». DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження», - підкреслили у міністерстві.

На Рівненському військовому полігоні проходить функційне, ходове та вогневе тестування гаубиці в умовах, максимально наближених до бойового застосування.

Читайте такожНа Херсонщині ЗСУ провели навчання з ракетними комплексами "Точка-У" (відео)

До складу випробувальної комісії входять фахівці артилерійських підрозділів, технічні спеціалісти, а також офіцери підрозділів із досвідом бойових дій, які в майбутньому планують експлуатувати це озброєння, представники науково-дослідницького відділу розвитку ракетного озброєння та військової техніки тактичного та оперативно-тактичного призначення управління розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ ЗСУ.

За словами голови комісії з проведення функційних випробувань полковника Сергія Мусієнка, також у її складі – кілька десятків фахівців, зокрема, із Чеської Республіки.

«Це – екіпажі та представники заводу-виробника. За підсумками випробувань іноземні партнери врахують наші побажання. Зазначеного озброєння потребує українське військо. Враховуючи знос та застарілість наших діючих зразків самохідної артилерії, потрібно вирішувати це питання шляхом заміни або ж модернізації», — розповів Мусієнко.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська