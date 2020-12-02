Також глава МЗС просить надати Україні план дій щодо членства в Альянсі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить Організацію північноатлантичного договору (НАТО) проводити більше військових навчань на території України.

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Про це Кулеба заявив у відеозверненні з Анкари за підсумками своєї участі у спеціальній сесії щодо безпеки у Чорному морі в рамках засідання глав МЗС країн-членів НАТО у режимі онлайн-зв'язку.

Зокрема, глава МЗС повідомив, що сьогодні порушив два додаткових питання: "Сказав колегам з НАТО, що Україна хоче більше взаємодії з Альянсом, і зокрема, ми хочемо більше натівських навчань на території України".

"Також не міг, звісно, не сказати про те, що ми будемо рухатися і надалі до членства в Альянсі, і план дій щодо членства на цьому шляху має бути нам наданий, так само як і Грузії", - наголосив Кулеба.

Він додав, що розмова з питань Чорноморської безпеки пройшла дуже привітно. Зокрема, низка партнерів згадали про принципову підтримку членства України.

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Автор: Віталій Саєнко