Rheinmetall уклав угоду з невідомим міжнародним замовником на постачання систем Skynex

Угода оцінюється концерном в кілька сотень мільйонів доларів.

Rheinmetall поставить чотири системи Skynex невідомому замовнику за кілька сотень мільйонів євро, повідомляє пресслужба компанії.

В повідомленні йдеться, що загальний термін виконання становить три роки та три місяці.

Примітно, що поставка першої батареї Skynex запланована через рік і дев’ять місяців після підписання контракту, а наступні системи будуть поставлятися послідовно, по одній на кожні шість місяців.

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Концерн повідомив, що це перше замовлення від неназваного міжнародного клієнта. Відомо, що угода охоплює не лише самі системи протиповітряної оборони, а й вантажні автомобілі, боєприпаси та комплексний пакет інтегрованої логістичної підтримки (ILS).

"Пакет підтримки включає навчання, запасні частини, спеціалізовані інструменти та витратні матеріали, що сприятимуть забезпеченню довгострокової бойової готовності", - йдеться в заяві компанії.

Вказується, що Rheinmetall Italia виступає головним підрядником цього проєкту. У постачанні систем беруть активну участь кілька ключових дочірніх компаній групи Rheinmetall MAN Military Vehicles, Rheinmetall Weapon and Munitions (Німеччина) та Rheinmetall Air Defence (Швейцарія).

Також Rheinmetall планує оновлення системи ППО завдяки співробітництву з південнокорейською компанією LIG Defense та розробці нової зенітної ракети C-PGM/ESHORAD, яку інтегрують до Skynex в майбутньому.

Зенітний артилерійський комплекс ( ЗАК) Skynex

"Мілітарний" розповів, що батарея системи Skynex складається з чотирьох 35-мм гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка здійснює первинне виявлення повітряних цілей та наведення гармат.

Основою комплексу є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, що має ефективну дальність стрільби 4000 метрів і скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Вона стріляє снарядами з програмованим підривом типу AHEAD.

За даними, гарматні установки також мають власну радіолокаційну станцію, яка поєднана з оптико-електронною станцією. Вони забезпечують захоплення цілі та точне наведення навіть малорозмірних об’єктів.

Rheinmetall: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Німеччини вирішив згорнути програму будівництва фрегатів F126, яка вважалася одним із найбільших проєктів переозброєння флоту в історії країни. Це рішення стало серйозним ударом для оборонного концерну. Через це акції компанії різко впали. замість шести великих фрегатів F126 Берлін планує закупити вісім багатоцільових фрегатів MEKO A-200 виробництва компанії TKMS. У Міністерстві оборони Німеччини пояснили рішення затримками реалізації проєкту F126 та постійним зростанням його вартості.

Також ми писали, що Україна попросила одразу 1,2 млн 155-мм артилерійських снарядів підвищеної дальності, але німецький концерн Rheinmetall має можливість виготовити та передати 100 тисяч снарядів, тобто лише приблизно 8%. Аналітики зазначили, що це збігається зі вже відомою інформацією щодо визначеного генеральним штабом та міністерством оборони пріоритету на далекобійні 155-мм артилерійські снаряди. Директор німецького оборонного концерну уточнив, що вони готові постачати Україні й боєприпаси, що здатні уражати цілі на відстані до 60 км.

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