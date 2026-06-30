Німецький оборонний гігант постачатиме Україні снаряди та порохові заряди

В компанії заявили, що вже розпочали виробництво цього замовлення в Іспанії.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall виграла контракт від України на виробництво та постачання артилерійських снарядів та порохових зарядів. Про це компанія повідомила у вівторок, пише Reuters.

Зазначається, що загальна вартість контракту буде визначена у другому кварталі 2026 року, а замовлення має бути виконано у першому кварталі 2027 року.

В компанії заявили, що вже розпочали виробництво цього замовлення в Іспанії.

Відео дня

В агентстві нагадали, що Rheinmetall, один з найбільших виробників боєприпасів великого калібру, реагує на зростання оборонних бюджетів НАТО, виходячи на нові оборонні сфери та розширюючи виробничі потужності.

"Україна замовила Rheinmetall постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Замовлення включає 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди вартістю невелику п'ятизначну цифру. Вартість контракту, яка буде визнана у другому кварталі 2026 року, становить багатомільйонні двозначні цифри в мільйони євро", - додали в компанії.

За їхніми словами, снаряди ER02A1 B/B та заряди M203 вже використовуються різними країнами НАТО. Вони можуть стріляти з широкого спектру 155-мм систем зброї та забезпечують велику дальність стрільби та високу ефективність:

"Rheinmetall продовжує значно інвестувати в розширення потужностей існуючих підприємств та створення нових виробничих майданчиків, щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та метальні заряди".

Rheinmetall втратила багатомільярдний контракт

Як повідомляв УНІАН, уряд Німеччини вирішив згорнути програму будівництва фрегатів F126, яка вважалася одним із найбільших проєктів переозброєння флоту в історії країни. Рішення стало серйозним ударом для оборонного концерну Rheinmetall, акції якого після новини різко впали.

У Міністерстві оборони Німеччини пояснили рішення затримками реалізації проєкту F126 та постійним зростанням його вартості.

Рішення одразу позначилося на фондовому ринку. Акції TKMS зросли приблизно на 11%, тоді як цінні папери Rheinmetall втратили до 13,6% вартості.

За оцінкою аналітика JPMorgan Девіда Перрі, втрачений для Rheinmetall контракт міг коштувати близько 12 мільярдів євро. Експерт попередив, що без цього замовлення компанії буде складніше виконати річний план із залучення нових контрактів.

Вас також можуть зацікавити новини: