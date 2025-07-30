Lockheed Martin обіцяє поставити перший Typhon для Німеччини вже за рік, але виникають сумніви щодо наявності ракет Tomahawk.

Німеччина може отримати ракетні комплекси Typhon всього за рік — за умови домовленостей із США, пише Defense News.

Корпорація Lockheed Martin заявила про готовність суттєво прискорити виробництво ракетного комплексу середньої дальності Typhon у разі укладення відповідної угоди між США та Німеччиною. Компанія зможе передати першу батарею Typhon для Бундесверу вже через один рік після підписання контракту.

На сьогодні виготовлено три батареї Typhon, четверта — в процесі виробництва для збройних сил США. Про готовність прискорити темпи заявив Едвард Добек, керівник програми пускових установок Lockheed Martin. Виробництво систем зосереджене на підприємстві поблизу Мурстауну (штат Нью-Джерсі).

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Втім, політичні домовленості між урядами США та Німеччини ще не досягнуті, а сам Typhon розглядається Берліном лише як тимчасове рішення до запуску європейської програми ELSA — майбутнього аналогу на базі французької LCM, що очікується на озброєнні з 2029 року.

Дослідник Фабіан Хоффман у статті для Hartpunkt висловив сумніви щодо ефективності закупівлі Typhon. Основна проблема — дефіцит крилатих ракет Tomahawk, які використовує ця система. За відкритими даними, щорічні обсяги виробництва Tomahawk компанією Raytheon недостатні навіть для забезпечення потреб США, що ускладнює швидке постачання цих ракет за кордон. Очікуваний термін — 2–3 роки з моменту замовлення.

Відкритим залишається питання: скільки Tomahawk реально отримає Німеччина, і чи зможе ця закупівля дійсно посилити обороноздатність Бундесверу у найближчій перспективі.

Німеччина озброюється

Як повідомляв УНІАН, Німеччина готує серію багатомільярдних замовлень на закупівлю 20 винищувачів Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer і до 3500 бойових машин піхоти Patria.

Ці закупівлі є частиною зусиль канцлера Фрідріха Мерца зі створення найпотужнішої в Європі армії, а також зі зниження залежності від США і прийняття більшої відповідальності за європейську безпеку.

Крім того, Мерц оголосив про запуск "трампівської" схеми допомоги Україні із закупівлі зброї. У цій справі Німеччина відіграватиме ключову роль.

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