Замовлення будуть виконані протягом 10 років.

Німеччина готує серію багатомільярдних замовлень на закупівлю 20 винищувачів Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer і до 3500 бойових машин піхоти Patria.

Про це Reuters повідомили два джерела, знайомі з планами. Ці закупівлі є частиною зусиль канцлера Фрідріха Мерца зі створення найпотужнішої в Європі армії, а також зі зниження залежності від США і прийняття більшої відповідальності за європейську безпеку.

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Очікується, що тільки замовлення на винищувачі Eurofighter коштуватиме 4-5 млрд євро, повідомили джерела, тоді як вартість Boxer, які випускають KNDS і Rheinmetall, оцінюють у 10 млрд євро. Вартість Patria оцінюють приблизно в 7 млрд євро.

За даними джерел, поставки Boxer і Patria очікуються протягом наступних 10 років.

Джерела повідомили, що Міністерство оборони також розробляє плани щодо закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T і кількох сотень платформ для захисту від безпілотників SkyRanger, зазначивши, що фінансові деталі цих закупівель ще не узгоджені.

Німеччина нарощує обсяги озброєння

Мерц пообіцяв досягти нового показника за витратами на оборону в розмірі 3,5% ВВП до 2029 року.

Крім того, Мерц оголосив про запуск "трампівської" схеми допомоги Україні із закупівлі зброї. У цій справі Німеччина відіграватиме ключову роль.

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