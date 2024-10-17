Норвегія найближчим часом передасть Україні шість багатоцільових винищувачів F-16. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, він під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.
Він подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Зокрема, міністри обговорили поточну ситуацію на фронті та українські потреби, зокрема у далекобійній зброї.
"Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони", - повідомив Умєров.
При цьому, окрема увага була приділена авіаційній складовій - посиленню українських спроможностей винищувачами F16. Умєров наголосив:
"Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом".
Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості. Умєров запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" - прямого фінансування українських оборонних підприємств.
"Працюємо в цьому напрямку", - додав міністр оборони України.
Разом з тим, Умєров окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.
Винищувачів F-16 для України - деталі
Видання The Wall Street Journal писало, що Україна, ймовірно, не буде мати повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця 2024 року. Швидше за все, таку кількість літаків Київ зможе отримати до весни або літа 2025 року. Це пов'язано з навчанням українських пілотів на цих літаках.
Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначає, що на першому етапі, коли Україна має недостатню кількість не лише літаків F-16, а й бойового досвіду їхнього використання, ці машини використовуватимуться лише у якості підсилення протиповітряної оборони (ППО) у тилових районах.