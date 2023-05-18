Зенітно-ракетний комплекс вже повністю повернувся в стрій.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який отримав пошкодження під час ракетної атаки на Київ 16 травня, вже відремонтований і знову повністю в робочому стані. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні.

"Що я можу підтвердити, так це те, що одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона відремонтована і повністю знову в робочому стані", – заявила вона.

Розкривати будь-які інші подробиці Сінгх відмовилася, пославшись на секретність. Уточнюючі питання, що виникли у журналістів, вона запропонувала поставити офіційним представникам України.

Відео дня

Пошкодження ЗРК Patriot під час атаки на Київ

У ніч на 16 травня російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Києву, застосувавши в тому числі 6 гіперзвукових ракет "Кинджал". Представники українських повітряних сил заявили, що всі ракети були збиті.

Російська сторона заявили, нібито при цій атаці було знищено нібито відразу п'ять пускових установок Patriot. Західні журналісти з посиланням на джерела в Пентагоні повідомили, що один комплекс дійсно отримав пошкодження, але вельми незначні.

Вас також можуть зацікавити новини: