За словами Кулеби, зараз є підстави вважати, що будуть "хороші новини" щодо Patriot, адже шукати ці системи вже не треба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що крім Нідерландів є й інші країни, які висловили готовність купувати для України ЗРК Patriot.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве, - повідомив очільник МЗС в ефірі телемаратону "Єдині новини".

За його словами, зараз є підстави вважати, що будуть "хороші новини" щодо Patriot, адже шукати ці системи вже не треба. Він розповів, що у Європі знайшлося навіть більше, ніж 100 батарей Patriot, про які раніше говорила Україна.

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Кулеба наголосив, що той факт, що Нідерланди публічно сказали про готовність придбати батарею Patriot, є важливим моментом. Однак, на думку дипломата, не менш важливим є те, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників не прикриватися потребою натівських стандартів.

"По суті, коли деякі держави НАТО кажуть, що не можуть передати батарею, бо не будуть відповідати стандартам Альянсу за кількістю наявних батарей, а генсек їм каже, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що треба Україні, бо це зараз головне, - це важливо", - додав він.

Кулеба стверджує, що такої інтенсивності роботи партнерів стосовно надання ППО Україні не було ніколи з початку повномасштабного російського вторгнення.

Patriot для України - деталі

Європейський Союз міг би викупити системи Patriot в країн, що не хочуть передавати їх Україні. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Нідерландів і провідний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

"Ми знаємо, що багато країн сидять з великою кількістю систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму. Ми можемо їх у них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – сказав він.

Партнери по НАТО можуть передати Україні ще шість зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Після саміту Європейського Союзу у Брюсселі він сказав, що лідери планують надіслати сім додаткових систем Patriot, оскільки Росія посилює ракетні та безпілотні удари по енергетичній інфраструктурі та міських центрах країни.

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