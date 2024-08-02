Ракети AIM-9X і AMRAAM дадуть українським F-16 "перевагу" в будь-яких ближніх боях з російськими тактичними винищувачами.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримала перші F-16. А з ними надсилають низку озброєнь американського виробництва, включаючи AIM-9Х.

Як пише Newsweek, ракети AIM-9X, також відомі як Sidewinders, – це зброя класу "повітря-повітря" малої дальності, вироблена американським оборонним гігантом Raytheon. Вони можуть запускатися як з літаків, так і з наземних систем, і сумісні з багатьма літаками, включаючи F-16, F-22 і F-35.

"Інші ракети в пакеті для F-16 включають ракету класу "повітря-земля" AGM-88 HARM і більшу кількість дальнобійних версій комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM), які перетворюють некеровані бомби на високоточну зброю, повідомила на початку цього тижня газета The Wall Street Journal. Пакет також включатиме більш досконалі ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM)", – йдеться у матеріалі.

Відео дня

У відповідь на запит видання про коментар Пентагон заявив: "Щодо використання цих засобів, я відсилаю вас до української армії, оскільки це їхнє рішення". Але речник вказав на новий пакет військової допомоги, представлений американським Міністерством оборони, який передбачає виділення 200 мільйонів доларів "для забезпечення України ключовими можливостями", в тому числі ракетами-перехоплювачами ППО і протитанковим озброєнням.

Цього тижня Пентагон також оголосив про виділення 1,5 мільярда доларів на довгострокові потреби України. Цей "значний пакет" включає боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем, також відомих як NASAMS, інші "боєприпаси для протиповітряної оборони малої і середньої дальності" і не вказані "високоточні авіаційні боєприпаси". Примітно, що ракети AIM-9X можуть запускатися з NASAMS для забезпечення можливостей протиповітряної оборони малої дальності.

Ракети AIM-9X і AMRAAM дадуть українським F-16 "перевагу" в будь-яких ближніх боях з російськими тактичними винищувачами, в яких можуть зіткнутися новопридбані літаки, вважає провідний науковий співробітник з питань оборони і безпеки в європейському відділенні аналітичного центру RAND Джейкоб Паракілас. Втім, такий тип бою рідко зустрічається в Україні, оскільки і Київ, і Москва тримають свої літаки далеко за лінією фронту і подалі від досяжності наземних ракет дальнього радіусу дії.

"Натомість, AIM-9X, ймовірно, знайде корисне застосування в атаці на російські крилаті ракети і безпілотники, що прямують до українських міст і критично важливих об'єктів національної інфраструктури, що додає ще один рівень захисту України від цих постійних загроз", – додав Паракілас.

Винищувачі F-16, надані Заходом, також допоможуть Україні підтримувати свою протиповітряну оборону, заявили київські чиновники.

Поставки F-16 Україні

31 липня Bloomberg повідомило, що F-16 уже в Україні. Згодом це підтвердило і АР, проте жодне з видань не назвало точну кількість літаків.

The Times заявило, що винищувачі Україна отримала від Нідерландів. Було поставлено шість бортів. Зазначалося, що скоро почнуть надходити і літаки від Данії.

Україна офіційно передачу літаків не підтвердила, але це опосередковано зробив очільник МЗС Литви:

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", – заявив Ландсбергіс.

Примітно, що видання The Telegraph писало, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. Вони нібито використовувалися в якості протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: