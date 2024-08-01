'Неможливе стало можливим': очільник МЗС Литви заявив, що F-16 вже в Україні

Раніше про це повідомила низка західних ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив надходження в Україну першої партії західних винищувачів F-16.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - заявив Ландсбергіс у мережі Х.

Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.

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Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

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