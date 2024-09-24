ВПС США представили новітній ядерний бомбардувальник B-21 Raider (відео)

Цей бомбардувальник має поступово замінити літаки B-1 Lancer і B-2 Spirit.

Військово-повітряні сили США представили новітній ядерний малопомітний бомбардувальник B-21 Raider. Такий літак має стати основою стратегічних ударних сил США. Наразі він перебуває на кінцевій стадії випробувань з метою перевірки його конструкційних та експлуатаційних характеристик, пише Army Recognition.

"Нещодавно B-21 Raider досяг ключового етапу, завершивши основні статичні випробування, які підтвердили структурну цілісність літака. Ці випробування гарантують, що конструкція літака є надійною і відповідає раніше створеним цифровим моделям. Наступним етапом буде кампанія атомних випробувань, спрямована на оцінку довгострокової міцності планера літака", - розповіли у виданні.

Після закінчення цих випробувань B-21 передадуть на авіабазу ВПС США Еллсворт, що у Південній Дакоті, яка стане основною базою використання літака.

Зокрема на конференції "Повітря, космос і кіберпростір", яку організували Асоціація повітряно-космічних сил 18 вересня 2024 року, представники Департаменту військово-повітряних сил США та його партнери продемонстрували оновлену інформацію про програму B-21 Raider. Цей бомбардувальник має поступово замінити літаки B-1 Lancer і B-2 Spirit та стати головним елементом гнучкого глобального ударного потенціалу ВПС США.

Своєю чергою командувач Глобального ударного командування, генерал Томас Буссьєр наголосив, що цей бомбардувальник має безпрецедентні можливості завдяки своїй підвищеній малопомітності та здатності доставляти комбінацію звичайних і ядерних боєприпасів. За його словами, попит на ці літаки найближчими роками не зменшиться, а навпаки, зросте.

Водночас директор Управління швидких сил і засобів ВПС США Вільям Бейлі підкреслив, що B-21 Raider було спроєктовано як дальній малопомітний бомбардувальник, який може виконувати місії ядерного стримування та завдавати ударів звичайними засобами ураження.

"Програма B-21 передбачає виробництво щонайменше 100 літаків. На додаток до авіабази Еллсворт бомбардувальники B-21 будуть розміщені і на інших базах. Наступними, хто отримає ці революційні літаки, стануть авіабаза Уайтмен в Міссурі і авіабаза Дайесс в Техасі. Це посилить спроможність ВПС відповідати вимогам сучасних конфліктів, забезпечуючи при цьому швидке і непомітне завдання глобальних ударів", - додали у виданні Army Recognition.

Авіація США - останні новини

Як писав УНІАН, у США планують отримати винищувач шостого покоління, який буде вартувати не більше за літаки попередніх поколінь - F-35. Зокрема йдеться про винищувач у рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD).

Водночас видання The Telegraph повідомляло, що військово-повітряні сили США мають серйозну проблему з винищувачем F-35. За словами аналітика Девіда Екса, йдеться про річну заморозку в постачанні нових реактивних літаків американським військовим.

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