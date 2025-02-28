Це відсилка до знаменитого A-1 Skyraider, який США активно застосовували під час в'єтнамської війни.

Повітряні сили США офіційно назвали свій майбутній легкий штурмовик OA-1K Skyraider II. Він буде використовуватись Командуванням спеціальних операцій Повітряних сил США (AFSOC).

Як повідомляє The War Zone, назва є відсилкою до знаменитого американського палубного штурмовика A-1 Skyraider, розробленого ще у 1940-х. Його активно застосовували під час війни у В'єтнамі - старий поршневий штурмовик навіть збивав реактивні винищувачі МіГ-17 радянського виробництва.

Нове прізвисько OA-1K з’явилося на тлі розмов щодо того, як буде використовуватись новий літак. Зазначимо, що зараз військові США акцентують увагу не на боротьбі з повстанцями, а на конфліктах високої інтенсивності.

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Відомо, що двомісний OA-1K може брати великий арсенал боєприпасів, зокрема, високоточні керовані ракети та бомби. Максимальна швидкість літака складає 394 км/год. AFSOC хоче отримати 75 Skyraider II.

Американська авіація

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати анонсували продаж Індії винищувачів F-35. Втім, самі індійці не поспішають робити гучних заяв, акцентуючи увагу на закупівлях винищувачів попереднього, тобто четвертого покоління.

Також УНІАН повідомляв, що США "‎агресивно"‎ просувають на ринку свій винищувач F-16, загрожуючи заблокувати продаж компонентів для шведського літака JAS 39 Gripen.

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