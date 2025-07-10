На думку Романа Світана, Україні треба завдавати дзеркальних ударів по Москві.

Якщо Сполучені Штати Америки передадуть Україні 10 ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot, про що раніше повідомляли ЗМІ, то цього не вистачить навіть на відбиття однієї атаки.

Про це в етері "Radio NV" розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан. За його словами, у разі заходу понад 10 російських цілей ці ракети будуть використані в перші десятки хвилин, далі нічого не залишиться:

"Тому оптимальний варіант для нас захиститися від балістики - мати свою балістику і бити по Москві. Чому вони бʼють по Києву? Тому що найбільше скупчення населення, військові обʼєкти та сама столиця. Зняти цей тиск Patriot не вийде. Навіть якщо ви 100 Patriot поставите і будуть нічні атаки, все одно ніхто спати не буде, доведеться бігати в укриття тощо".

Він зазначив, що на тлі цього оптимальним варіантом є дзеркальні удари по Москві. "Здебільшого по військових обʼєктах у Москві. Від Кремля до Рублівських бань. Здебільшого там ухвалюють рішення, відповідно це військовий обʼєкт. Лише після таких дзеркальних атак у росіян зникне бажання діставати киян та Україну бомбити. Інших варіантів немає. Нам для того, щоб закрити всю Україну, близько 500 Patriot треба. Це практично нереально. До них треба 5000 ракет, це теж нереально. Це рух не в той бік", - додав Світан.

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Як відомо, Російська Федерація посилила повітряний терор України та все частіше здійснює масовані обстріли, в яких задіюють сотні дронів-камікадзе типу "шахед" та ракети різних типів.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна звернулася до Вашингтону з проханням передати ще одну систему Patriot. За його словами, Білий дім розглядає це питання. Водночас він зазначив, що ці комплекси є дуже дорогими.

Тим часом німецьке видання ntv.de відзначає, що Сполучені Штати Америки планують значно збільшити кількість ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot на своїх складах.

Зокрема повідомляється про намір збільшити щомісячне виробництво ракет-перехоплювачів PAC-2 GEM-T на 150% до 2028 року.

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