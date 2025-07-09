Зазначається, що зараз ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у США є дефіцитними.

У Сполучених Штатах Америки планують суттєво збільшити щомісячне виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Про це повідомляє німецьке видання ntv.de з посиланням на заяву американської компанії-виробника Raytheon.

Зазначається, що зараз ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у США є дефіцитом. Федеральне міністерство оборони Німеччини не стало коментувати кількість зенітних ракет до Patriot з міркувань секретності.

Важливими для ефективної роботи комплексів Patriot є ракети PAC-2 GEM-T і PAC-3. Перші виробляється оборонною компанією Raytheon, і там заявили про намір збільшити щомісячне виробництво ракет-перехоплювачів PAC-2 GEM-T на 150% до 2028 року. На початку 2024 року виробництво мало сягати 240 ракет на рік.

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"Raytheon збільшує кількість персоналу, який займається остаточною збіркою ракет, і налагоджує співпрацю зі сторонніми постачальниками і міжнародними партнерами з метою максимізації виробництва ракет GEM-T", – йдеться в матеріалі.

Представник компанії в Європі Ерве Тіллой заявив про "безпрецедентний попит" на ці комплекси та ракети до них. Видання додає, що ракети PAC2 GEM-T також виготовляє німецька компанія MDBA.

Patriot і ракети до них: інші новини

Видання Bloomberg писало, що США збільшать закупівлі ракет до Patriot. Зазначалося, що у 2026 фінансовому році Вашингтон планує витратити на них понад 1,3 мільярда доларів.

Загалом план закупівель ракет до цих комплексів збільшили з 3376 до 13 773 одиниць. При цьому до 2024 фінансового року Штатами було закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE. Ще 230 одиниць – у 2024 році і 214 ракет – у 2025.

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