Розкрито перші характеристики нової української ракети 'Барс', яка вже літала до Москви

Відомо, що виробництво цього озброєння фінансує Німеччина.

На оборонній виставці Eurosatory 2026, яка проходила в Парижі 15-19 червня, було вперше продемонстровано нову українську крилату ракету "Барс RS". Як пишуть аналітики Defense Express, ця зброя вже могла бути задіяна під час атак Москви 17 травня та 18 червня поточного року.

Відомо, що виробництво цього озброєння фінансує Німеччина. І хоча виробник з міркувань безпеки не називається, характеристики "Барс RS" дозволили оцінити можливості цієї ракети.

Видання процитувало інформацію агентства Janes про те, що ці крилаті ракети уже використовуються для ударів по Росії на глибину до 1000 кілометрів. Зазначається, що варіант "Барс RS" відрізняється від базової моделі "збільшеними паливним баком, максимальною злітною масою та нарощеною бойовою частиною".

Відео дня

Відомо, що маса бойової частини "Барс RS" становить 22 кілограми. Ракета має максимальну злітну масу у 135 кілограмів при обʼємі паливного бака 95 літрів. Підтверджена крейсерська швидкість польоту складає 400-450 км/год, максимальна швидкість польоту - 620 км/год.

Є інформація про ще один варіант ракети "Барс" зі злітною масою 220 кілограмів. Вірогідно, що ці крилаті ракети мають три варіанти, що відрізняються масою бойової частини, - 22 кілограми, 60 кілограмів і 105 кілограмів.

За інформацією агентства, виробник вже провів 7 тисяч пусків ракет сімейства "Барс".

Аналітики додали, що вигляд цієї української ракети було розкрито лише в грудні 2025 року. Хоча на той момент вона вже деякий час застосовувалася для ударів по РФ. При чому залп міг складати до 100 одиниць.

"Факт застосування крилатих ракет "Барс" для ударів по Москві у травні та червні цього року підтверджують відео із соцмереж", - додали автори. Водночас росіяни заявляли про два варіанти ракети - "Барс RS" та "Барс СМ Gladiatоr".

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Нагадаємо, що компанія Destinus, що постачає крилаті ракети та ракето-дрони до України, та американська Shield AI, яка спеціалізується на бойовому штучному інтелекті уклали договір про стратегічну співпрацю. Завдяки цьому до далекобійного засобу ураження Ruta та зенітних реактивних дронів Hornet інтегровано бойовий ШІ Hivemind.

Додамо, що ракето-дрон Ruta, про який вперше стало відомо у грудні 2024 року, став новим поколінням ударних БПЛА для ЗСУ. Він поєднує функції ракети та дрона, здатен діяти в умовах насиченої ППО та має високу точність. Його ройове використання – тобто координація дій десятків апаратів – у поєднанні з ШІ відкриває нові горизонти для автономних операцій на полі бою.

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