Крилата ракета Ruta отримає бойовий штучний інтелект, - Defence Express

Очікується, що крилаті ракети від Destinus зможуть обмінюватись інформацією у повітрі.

Компанія Destinus, що постачає крилаті ракети та ракето-дрони до України та американська Shield AI, яка спеціалізується на бойовому штучному інтелекті уклали договір про стратегічну співпрацю.

Як повідомляє Defence Express, завдяки йому до далекобійного засобу ураження Ruta та зенітних реактивних дронів Hornet буде інтегровано бойовий ШІ Hivemind.

"Поєднуючи перевірену в боях автономність Shield AI з промисловим виробництвом Destinus у Європі, це партнерство прискорює постачання безпілотних систем зі штучним інтелектом в Україну та зміцнює загальну обороноздатність Європи", - йдеться у повідомленні.

Експерти Defence Express вважають, що завдяки інтегрованому Hivemind очікується, що запущені крилаті ракети від Destinus будуть у повітрі обмінюватись інформацією та адаптуватися до нових умов, координуючі свої дії та "створюючи тісно інтегрований та високоефективний розвідувально-ударний комплекс".

В виданні додали, що перевірку об'єднання далекобійного озброєння та бойового штучного інтелекту планується провести у 2026 році.

Як повідомляв УНІАН, влітку Destinus Group BV придбала швейцарську компанію Daedalean AG - розробника штучного інтелекту. Угода вартістю 195 мільйонів євро має бути завершена до кінця 2025 року.

Інтеграція технологій Daedalean має на меті значно посилити функціональні можливості безпілотних систем Destinus — зокрема, у напрямку "розумних" роїв ударних БПЛА, здатних діяти автономно навіть в умовах сильного радіоелектронного придушення.

Компанія Daedalean AG, заснована у 2016 році, спеціалізується на створенні навігаційних рішень, стійких до втрати GPS, та активно досліджує штучний інтелект у сфері авіоніки. У штаті 150 співробітників, із них — 13 докторів технічних наук.

