Україна зробила можливою амбіцію початку переходу на літаки західного виробництва.

Президент України Володимир Зеленський бажає українським Повітряним силам наблизити перемогу України завдяки багатоцільовим винишувачам F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу з нагоди дня Повітряних сил Збройних сил України. Зеленський відзначив, що розпочався новий етап у розвитку Повітряних сил ЗСУ.

"Ми багато зробили для того, щоби українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації - на Західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж, ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. Тепер - це дійсно реальність в нашому небі. F-16 в Україні", - наголосив Зеленський.

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Президент сказав, що пишається українськими льочиками та інженерами, які почали опановувати ці літаки і використовувати для потреб України.

Він дякує своїй команді за цей важливий результат і партнерам, які дієво допомагають з винищувачами F-16. Він вдячний Данії, Нідерландам, США та усім партнерам. "Ми цінуємо вашу підтримку", - сказав Зеленський.

"І бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу, перемогу України", - наголосив Зеленський.

У цей момент у небі почалася демонстрація польотів F-16.

"Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським. Тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що російські загарбники з перших днів війни не змогли отримати переваги у небі України і ніколи не отримають.

"Російський окупант дужег сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу, але українці цього не допустили. І це - справжній героїзм, коли нашим воїнам Повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії. І Україна змогла - змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що за майже два з половиною роки повномаштабної війни Повітряні сили України здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів.

"І ми збільшуємо силу нашої авіації. Україна тепер володіє і сучасними, дійсно, ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо, щоби закрити від російських ракет і дронів дійсно все наше небо. Але, сьогодні український повітряний щит вже один із найсильніших в Європі", - сказав Зеленський.

Як додав президент, українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які говорили, що нібито є недосяжними для захисників неба.

"Українці довели, що здатні оберігати чистоту українського неба від ворога, і захищати від російського терору життя наших людей, наших міст та сіл", - сказав президент.

F-16 в Україні: що відомо

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Зокрема, повідомлялося про передачу шести літаків від Нідерландів. За даними The Telegraph, літаки вже встигли попрацювати в українському небі у якості ППО.

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, Україна не матиме достатньої кількості F-16 у найближчі роки. За його словами, проблема полягає не лише в тому, де взяти 128 літаків, а й в нестачі пілотів та аеродромів для розміщення винищувачів.

Тим часом Інститут вивчення війни повідомив, що Україна поки не зможе інтегрувати F-16 у звичайні завдання. Причиною є те, що для реалізації задумів щодо використання західних винищувачів Україні необхідна більша кількість бортів.

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