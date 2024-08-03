Він зазначив, що українську Формулу миру можливо реалізувати, тому що світова більшість тисне на Кремль.

Президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність завершити війну на умовах України і для цього вважає можливим реалізувати Формулу миру.

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні. Також глава держави подякував військовим за удари по російських аеродромах, НПЗ та логістиці.

Крім того, Зеленський підкреслив, що ЗСУ потрібен дозвіл Заходу на далекобійні удари по російській території, особливо по місцях, звідки окупанти запускають по Україні ракети, "шахеди", бомби. "Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною", - сказав він.

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"Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни", - висловив переконання Зеленський.

Президент зазначив, що українську Формулу миру можливо реалізувати, тому що світова більшість тисне на російську владу, не підтримує її військову активність і "хоче повернути стабільність міжнародним відносинам".

"... Справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість", - переконаний президент.

Формула миру Зеленського

У листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20, на якому Зеленський представив українську формулу досягнення миру із 10 пунктів.

Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

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