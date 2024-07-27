Винищувач ще навіть не здійснив свій перший політ.

Росія не полишає спроб протиснути продаж Індії свого нового легкого винищувача Су-75 у контексті заміни застарілого парку індійських літаків МіГ-29.спроби продовжуються з 2021 року, коли вперше було продемонстровано макет цього літака, пише індійське видання idrw.org.

Зазначається, що РФ у своїх матеріалах позиціонувала Індію як одного з майбутніх замовників винищувача, який наразі існує лише у вигляді макета. Однак попри наполегливі спроби РФ протиснути Су-75 індійським повітряним силам, Нью-Делі наразі не надала схвальну відповідь.

Найпершою причиною, чому Індія не хоче замовляти ці літаки, є те, що йдеться буквально про "кота в мішку". Су-75 Chekmate навіть не здійснив свій перший політ, який спершу був запланований на 2023 рік, а потім переносився і очікується не раніше 2026-2027 років, пише Defence Express.

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До того ж раніше цього року стало відомо, що Індія затвердила проєкт власного винищувача п'ятого покоління у рамках програми Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) без участі РФ з їхніми Су-57 та Су-75. Проєкт є дійсно амбітним і перші п’ять прототипів хочуть побудувати у максимально стислі терміни – на рівні 2028-2029 років. Хоча терміни можуть зміститись, сам старт проєкту означає, що Нью-Делі хоче дистанціюватися від Москви у питанні літаків.

Також РФ мала співпрацювати з Індією в рамках проєкта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базі Су-57, який розпочався ще у 2007 році. Однак зрештою у 2018 году Індія вирішила зупинити свою участь.

За словами журналістів, РФ шукає покупців або партнерів на Су-75, тому що створення нових літаків справа недешева, а замовники могли б полегшити цей тягар. Як приклад, одним з учасників програми могла бути Саудівська Аравія, яка у 2023 році призупинила участь у проєкті щонайменше до першого польоту.

Проєкт Су-75 – що відомо

Раніше УНІАН писав, що Кремль продовжує намагатися знайти потенційного покупця для нового винищувача Су-75 Checkmate, який був вперше представлений ще у липні 2021 року. Незважаючи на те, що літак створювався в першу чергу для експорту, зокрема до країн Африки та Азії, РФ дотепер не вдалося знайти зацікавлених покупців.

Військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що нові російські винищувачі Су-57 і Су-75 навряд чи колись з'являться на фронті в Україні.

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