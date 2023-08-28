Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону.

Як повідомив прес-центр СБУ, протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони, відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

Зазначається, що за її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед".

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В спецслужбі поінформували, що усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

"Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі. Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Затримання зрадників в Україні - деталі

Раніше на Київщині СБУ затримала агента РФ, який "готував" обстріл київських ТЕЦ під час опалювального сезону. Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

Але насправді він використовував цю "тему" як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських "прильотів" по українських об’єктах критичної інфраструктури.

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