Оскільки зенітні ракети надто дорогі, росіяни шукають бюджетний спосіб полювати на українські дрони-камікадзе великого радіусу.

Україна уже успішно застосовує дрони-перехоплювачі малого радіусу і працює над створенням просунутіших варіантів. Росія теж намагається створити власні дрони-перехоплювачі, як дешевшу альтернативу зенітним ракетам.

Так, російські ЗМІ цитують заяву гендиректора компанії АО "Площадь" Нікіти Маслака, який і розповів про випробування "дрона протиповітряної оборони". При цьому росіяни запевняють, що їхня мета – створити дрон, який не буде поступатися зенітним ракетам за своїми тактико-технічними характеристиками.

Головною складністю представники країни-агресора називають проблему розпізнавання цілей в складних умовах – вночі, в тумані чи під час дощу.

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Як пише український військово-аналітичний портал Defense Express, вочевидь росіян на ці розробки спонукали систематичні атаки далекобійних дронів-камікадзе Сил оборони України.

"Також тут важливо буде відзначити, що така розробка актуальна і для України з огляду на те, що РФ нарощує виробництво як власне "Шахедів", так і низки різних дронів-приманок", – наголошують аналітики.

Українські дрони-перехоплювачі

Як писав УНІАН, Україна створює флот дронів-винищувачів і вже вийшла на останній етап. ЗСУ вже застосовують коптери-перехоплювачі, за допомогою яких з неба скидають російські розвідувальні дрони типу "крило".

Дрони-перехоплювачі типу "крило" є наступним логічним кроком у цій еволюції, оскільки вони здатні літати швидше і далі, ніж перехоплювачі коптерного типу. Вважається, що ці дрони або вже на підході, або вже нишком використовуються силами оборони.

Дрони-вбивці великого радіусу дії є наступною амбітною метою України. Якщо їх вдастся зробити дешевими, але достатньо швидкими і далекобійними, вони зможуть ефективно полювати на "Шахеди".

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