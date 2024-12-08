Розвиток технологій продовжує змінювати характер війни, надаючи нові можливості і виклики, зазначає видання.

У небі над Україною швидко розвивається новий вид війни: безпілотники все частіше використовуються для атак не на бронетехніку чи бойові позиції, а на інші дрони, пише Business Insider.

Застосування дронів-перехоплювачів

Бойові кадри з України неодноразово фіксували зіткнення, коли дешеві безпілотники врізаються в інші дрони. Такий підхід став економічно ефективним варіантом протиповітряної оборони, який активно застосовують як українські, так і російські сили.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, писав у Telegram:

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"Україна шукає безпілотники-перехоплювачі, щоб знищувати російські засоби спостереження, передові очі для ударних безпілотників і російську артилерію, не витрачаючи засобів ППО".

Наталія Кушнерська, представник оборонної індустрії України, заявила, що застосування безпілотників у таких місіях "знаменує появу абсолютно нового сегменту сучасної війни — бою безпілотників"

Еволюція тактики

Безпілотники стали домінуючим засобом війни в Україні, використовуючись для наземних, морських та повітряних операцій. Від дешевих моделей з оглядом від першої особи (FPV), які здійснюють точкові атаки, до великих систем для збору розвідданих.

З часом дрони все частіше застосовуються у ролі протиповітряної оборони, збиваючи ворожі БПЛА. Такі повітряні бої іноді нагадують історичні сутички винищувачів.

У серпні компанія, що виробляє FPV-дрони, повідомила, що їх модифіковані безпілотники знищили 100 російських дронів. Група "Дикі Шершні" поділилася записами успішних перехоплень.

Кушнерська додала:

"Дрони-перехоплювачі стали однією з інновацій цієї війни".

Ця тактика ускладнює для росіян управління дронами глибоко за лінією фронту та збір розвідданих, необхідних для ракетних атак. Одночасно це дає українським силам більшу гнучкість у військових операціях.

Протидія з обох сторін

Україна першою почала використовувати дрони для перехоплення російських розвідувальних БПЛА, але Москва швидко адаптувалася. Росія почала оснащувати свої дрони системами радіоелектронної боротьби для захисту.

Семюел Бендетт, експерт з безпілотників, зазначив:

"Українці досягли успіху у застосуванні своїх FPV-дронів проти російських засобів розвідки, а росіяни досягли певного успіху, використовуючи FPV-дрони для переслідування українських важких квадрокоптерів".

Дрони-перехоплювачі мають обмежений радіус дії та вибухову потужність, але є значно дешевшими, ніж традиційні засоби ППО. Наприклад, вартість дрона-перехоплювача становить від 2000 до 4000 доларів, тоді як ракета ППО може коштувати сотні тисяч. Це дозволяє звільнити дорогі системи для боротьби з авіацією та ракетами.

Однак оператори таких дронів стикаються з високими ризиками. Один із українських пілотів розповів, що працює біля лінії фронту, де є пріоритетною ціллю для росіян. Він додав, що дрони-перехоплювачі використовуються до п’яти разів на тиждень, але Україні потрібно більше таких систем.

Майбутнє тактики

Українські компанії працюють над новими моделями FPV-дронів для перехоплення російських систем, таких як "Орлан" або ударні "Шахеди". Валерій Романенко, колишній офіцер ППО, зазначив, що нинішні дрони ефективні для збивання повільних розвідувальних БПЛА, але Україні потрібні швидші моделі для боротьби з ударними дронами.

Дрон "Sting", що розробляється операцією "Wild Hornets", покликаний стати таким інструментом, але його створення ще триває.

Генерал-майор у відставці Мік Раян вважає, що ця тактика матиме значення і в майбутніх конфліктах:

"Ця тенденція збережеться, якщо не відбудеться прориву в дешевих системах боротьби з дронами, а ми цього не бачимо".

Розвиток технологій продовжує змінювати характер війни, надаючи нові можливості і виклики.

Українські дрони - новини

Як повідомляв УНІАН, війна дронів на території України перетворилася на високошвидкісні перегони технологічних озброєнь.

Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко каже, що Україна цьогоріч вийшла в паритет із РФ за кількістю дронів. За його словами, на деяких відрізках у нас є більша кількість, ми випереджаємо ворога, але на деяких не суттєво відстаємо. Водночас, за словами Федоренка, за поточний рік ми виросли "на кілька голів" у розвитку БПЛА.

Наразі Україна має вже серійне виробництво дронів-ракет.

Зокрема сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ передали першу партію нових ракет-дронів "Пекло". За наявною інформацією, "Пекло" може летіти зі швидкістю 700 кілометрів на годину, а максимальна відстань польоту становить понад 700 км.

Раніше ЗСУ отримали інший ракето-дрон - "Паляниця". Військові експерти пропонували називати його реактивним дроном.

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