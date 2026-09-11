Російській армії передали партію танків Т-80БВМ з новими штурмовими комплектами (фото)

Сталеві троси під час удару деформують корпус кумулятивного боєприпасу.

Російський "Уралвагонзавод" (УВЗ) почав серійно виробляти штурмові комплекти всеракурсного захисту для Т-80БВМ. Перша партія танків з новим захистом вже направлена до військ, повідомляє концерн.

"До Дня танкіста (відзначається в Росії 13 вересня, – УНІАН) партію Т-80БВМ з новим захистом направили до війська", – пише "Уралвагонзавод" у своєму Telegram-каналі.

Кількість переданих бойових машин росіяни традиційно не називають, а наявні фото не дають можливості навіть приблизно оцінити їхнє число.

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За даними УВЗ, конструктори розробили захист з урахуванням досвіду польових модифікацій. Новий комплект забезпечує всеракурсний захист бойової машини. Сталеві троси під час влучання деформують корпус кумулятивного боєприпасу або змушують його спрацювати на безпечній відстані від основної броні.

"При цьому конструкція не знижує маневреність танка, не обмежує огляд екіпажу та не заважає роботі з прицільними комплексами", – додають в "Уралвагонзаводі". Останнє звучить занадто оптимістично, враховуючи масивність конструкції.

Т-80БВМ: довідка

Т-80БВМ – російський основний бойовий танк, який є глибокою модернізацією радянського Т-80БВ.

За даними з відкритих джерел, модернізовані танки оснащуються газотурбінним двигуном ГТД-1250, розробленим на основі авіаційних напрацювань заводу імені В. Я. Климова. Потужність силової установки становить 1250 кінських сил.

Т-80БВМ отримав новий прицільний комплекс "Сосна-У". Такий самий встановлюють і на модернізовані танки Т-72Б3. Т-80БВМ озброєний 7,62-мм кулеметом Калашникова та 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М-4.

Танки сімейства Т-80 – інші новини

Нещодавно УНІАН писав, що в РФ під час перевезення залізницею помітили модернізований танк Т-80БВМ. Бойова машина отримала оновлену протидронову конструкцію та модернізований комплект бортового бронезахисту.

Йдеться про конструкцію з дротяної сітки або ґратчастої броні, яку військові прозвали "мангалом". Вона має захищати танк від кумулятивних бойових частин FPV-дронів і баражувальних боєприпасів, спричиняючи їхній підрив до влучання в тоншу верхню броню машини.

Повідомлялося також про принципово нову російську модифікацію танка Т-80, яка передбачає встановлення башти від Т-80УД на шасі Т-80Б/БВ/У.

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