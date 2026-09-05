Військові США на навчаннях із ЗСУ зрозуміли, як треба використовувати танки на полі бою, - BI

За його словами, навчання показали, що бронетехніка може виживати та впливати на хід бою.

Командир армії США розповів, що зіткнення на навчаннях з українськими бійцями допомогло його військам зрозуміти, як використовувати бронетехніку в бою з великою кількістю дронів.

Як пише Business Insider, капітан Аллан У. Уотсон, командир роти "Блекхок" 2-го батальйону 7-го кавалерійського полку, написав статтю про навчання, що відбулися у квітні. В ході навчань, що пройшли на полігоні Хоенфельс у Німеччині, солдати Уотсона боролися проти спеціально сформованого супротивника – 1-го батальйону 4-го піхотного полку, за підтримки 412 полку Українських сил безпілотних систем.

Уотсон зазначив, що навчання продемонстрували: бронетехніка, така як бойові машини піхоти та танки, може виживати й впливати на поля бою, де кишить безпілотниками, але війська повинні вміти адаптуватися, гнучко змінювати способи пересування, укриття та ведення бою.

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Так, військовий розповів, що український підрозділ "Немезіда" привніс у навчання реальний бойовий досвід ведення бойових дій із використанням безпілотників, що стало серйозним випробуванням для американських солдатів. Розвідувальні безпілотники відстежували їхні пересування, а у американських військ не було необхідних засобів протидії.

У відповідь солдати Уотсона змінили тактику використання бронетехніки. Вони ховали свої "Бредлі" в ярах і серед дерев, використовували рельєф місцевості для маскування своїх маневрів, уникали передбачуваних маршрутів, які, як вони знали, очікували від них українські військові, і навмисно враховували, як їх сприйматимуть безпілотники зверху.

"Противник все одно нас знаходив, – писав Уотсон у своїй статті. – Але навіть за допомогою безпілотної розвідки супротивнику доводилося використовувати традиційні методи наземної розвідки та проникнення. Хоча безпілотник міг ідентифікувати нас зверху, використовувати цю інформацію могли лише війська на землі".

Під час бою американські війська втрачали "Бредлі" та танки, однак, за словами Уотсона, це було очікувано під час таких навчань, покликаних імітувати реальний збройний конфлікт.

При цьому він підкреслює, що ці втрати не зробили його бронетехніку марною. На його думку, навчання продемонстрували, що бронетехніка, як і раніше, забезпечує мобільність, захист і вогневу потужність, якщо її використовувати з урахуванням загрози з боку безпілотників.

Бронетехніка на фронті

Раніше військовий експерт Олексій Гетьман висловив думку, що БМП, як і інша бронетехніка, у якийсь момент повернуться на фронт. За його словами, і Україна, і Росія працюють над створенням активного захисту від дронів.

При цьому наразі використання БМП на фронті є мінімальним, оскільки перевагу надають більш маневреній техніці, здатній не тільки швидко пересуватися, а й ухилятися від ударів.

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