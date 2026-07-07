Росія створила 'танк Франкенштейна': що відомо про новий гібрид (фото, відео)

Російська промисловість не лише створила гібрид, а й провела його модернізацію.

Росіяни показали новий варіант танка Т-80 – він передбачає встановлення башти від Т-80УД на шасі Т-80Б/БВ/У. На це звернув увагу портал Defense Express.

На думку фахівців, поява умовного Т-80-УЕ-1 2.0 свідчить, що РФ знайшла спосіб використати машини з харківськими двигунами, які не здатна ремонтувати.

Російська промисловість не лише створила гібрид, а й провела його модернізацію. Внесені зміни майже не відрізняються від стандартного пакета посилення захисту та інших удосконалень, характерних для Т-80БВМ.

Машина отримала комплексне оновлення, яке передбачає встановлення сучасного обладнання та електроніки. Зокрема, її оснастили тепловізійним прицілом та додатковими захисними елементами, відомими як "лопухи". Як основний комплекс динамічного захисту використано "Релікт".

За словами експертів, поява "нового" танка виглядає закономірною.

Росія має певний запас танків Т-80УД, однак їхнє повноцінне відновлення ускладнене через відсутність можливості ремонту та виробництва дизельних двигунів 6ТД-1, які були розроблені й випускалися в Харкові.

Водночас не можна виключати й інший сценарій: для модернізації могли використати окремі башти від Т-80УД, що тривалий час перебували на зберіганні. Зокрема, такі комплектуючі раніше фіксувалися на території 61-го бронетанкового ремонтного заводу.

Як вже зазначалося, ймовірно, в основу модифікації покладено шасі танків Т-80Б, Т-80БВ або Т-80У з газотурбінними силовими установками, певна кількість яких і досі залишається у російських запасах.

Не виключено, що російські інженери намагалися інтегрувати газотурбінний двигун у корпуси Т-80УД. Однак такий варіант наразі видається менш вірогідним, адже потребує значно складніших конструктивних змін.

Портал Defense Express зазначає, що запаси танків Т-80 у РФ вже майже вичерпані. Таким чином, нинішня модернізація є спробою повернути до експлуатації техніку, яка раніше залишалася на базах зберігання або використовувалася як джерело комплектуючих

Російські танки – інші новини

Нещодавно у мережі з'явилися кадри, зняті на фронті в Україні, на яких помітили нову версію російського основного бойового танка Т-72Б3. Машина отримала посилений броньовий захист, а також комплекс активного захисту "Арена-М", покликаний підвищити її живучість на полі бою.

Останній застосовує радіолокаційну систему, яка безперервно сканує навколишній простір для виявлення потенційних загроз.

Ще раніше російська держкорпорація "Ростех" оголосила про передачу збройним силам РФ чергової партії основних бойових танків. До неї увійшли модернізовані Т-90М, Т-80БВМ та Т-72Б3М.

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