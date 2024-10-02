Ці установки будуть передані в рамках зобовʼязань Бельгії по коаліції артилерії для України.

Бельгія передасть Україні три самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar. Про це повідомляє бельгійський телеканал RTBF із посиланням на офіс міністра оборони Людівін Дедондер.

"Рада міністрів найближчим часом розгляне пропозицію про придбання і передачу Україні трьох САУ Caesar на загальну суму 12 мільйонів євро", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в січні 2025 року Франція сформувала артилерійську коаліцію на підтримку України. У коаліції двадцять п'ять країн, у тому числі Бельгія. До 2024 року вони домовилися поставити Україні ще 72 Caesar на додачу до шести, що вже були передані.

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Бельгія приєдналася до коаліції в травні і відповідатиме за передачу трьох установок із заявленого числа.

Зброя для України: останні новини

США замовили для України нові партії авіаційних бомб малого діаметру GВU-39. Із компанією Boeing було укладено контракт вартістю 6,9 мільярда доларів на виробництво незазначеної кількості бомб. Угода також передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні в межах іноземних військових продажів (FMS).

Крім того, США передають Україні бомби JSOW – їх поставки схвалив американський президент Джо Байден.

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