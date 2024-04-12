Деталі озвучив очільник уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для об’єктів критичної інфраструктури.

Про це він сказав у своєму виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України. Говорячи про питання енергетики, він зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на швидкий ремонт та відновлення об’єктів генерації та розподілу, а також на децентралізацію енергосистеми.

За словами Шмигаля, в Україні вже є понад 120 малих когенераційних установок, але такої кількості систем Україні недостатньо. Очільник уряду також наголосив на необхідності посилення українських систем протиповітряної оборони.

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"Сьогодні ми ухвалили урядом рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для наших об’єктів критичної інфраструктури, для компаній, які до цього відносяться", - повідомив Шмигаль.

Серед іншого, він зауважив, що на будівництво оборонних рубежів уряд додатково виділив 3,9 млрд грн.

Росія влаштувала чорний день енергетиці України

11 квітня окупанти знову завдали удару по українській енергетиці, зокрема росіяни повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію у Київській області.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота тоді заявив, що руйнування ТЕС призвело до знищення усієї генерації "Центренерго".

За його словами, без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є "марною справою".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, що втрата такої потужності на практиці означає, що вже в липні - серпні Україна навряд чи зможе уникнути обмежень електропостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що енергосистема України наразі зазнає найбільших ударів з початку повномасштабної війни, і українцям слід готуватися до будь-яких сценаріїв.

За словами міністра, пошкодження енергооб’єктів значні, і енергетики будуть визначати можливості відновлення - наскільки вони взагалі є, і які обсяги можна відновити.

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