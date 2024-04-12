Міністр відповів, чи варто запасатися генераторами та павербанками.

Енергосистема України наразі зазнає найбільших ударів з початку повномасштабної війни, і українцям слід готуватися до будь-яких сценаріїв. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії, і вплив дуже суттєвий. Але ключове те, що система працює стабільно. Мета ворога очевидна – досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав він.

За словами міністра, пошкодження енергооб’єктів значні, і енергетики будуть визначати можливості відновлення – наскільки вони є взагалі, і які обсяги можна відновити. Стосовно можливих відключень електрики Галущенко наголосив, що війна триває і атаки ще не закінчилися.

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"Відповідно відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч, але з точки зору впливу цих атак на енергосистему", – сказав міністр.

Галущенко зазначив, що минулого року йому часто задавали питання стосовно блекаутів та необхідності купувати генератори чи павербанки.

"І я завжди казав, коли міністр енергетики каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторити: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І, як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися", – сказав міністр.

Він додав, що наразі поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-якого сценарію.

Атаки на енергосистему – останні новини

11 квітня російські загарбники вчергове завдали удару по українській енергетиці, зокрема, росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота тоді заявив, що руйнування ТЕС призвело до знищення усієї генерації "Центренерго".

За його словами, без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є "марною справою".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, що втрата такої потужності на практиці означає, що вже в липні – серпні Україна навряд чи зможе уникнути обмежень електропостачання.

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