Олег Давигора

Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 725 мільйонів доларів. Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що він включатиме боєприпаси для HIMARS та артилерії, ракети для Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю.

У Пентагоні підтвердили виділення нового пакету допомоги. Як повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш в X, до пакета входять:

ракети Stinger;

боєприпаси для протидії безпілотникам;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

безпілотники;

протипіхотні міни;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

ракети TOW;

стрілецька зброя і боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, навчання тощо.

Зхазначається, озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

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Допомога Україні від США - деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається домовитися про передачу Україні додаткової зброї на мільярди доларів, однак всередині країни переймаються через те, що таке рішення може зменшити американські запаси та забрати ресурси з інших гарячих точок. Про це повідомили офіційні особи для видання The Washington Post.

У WP зазначають, що така ініціатива була запропонована через побоювання союзників України про те, що після вступу на посаду нового президента Дональда Трампа відбудуться різкі зміни у політиці щодо війни в Україні.

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