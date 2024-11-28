Сполучені Штати не експортували протипіхотні міни протягом десятиліть.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет озброєнь для України на суму 725 мільйонів доларів. Про це пише Reuters із посиланням на заяву двох американських чиновників.

За словами співрозмовника агентства, знайомого з планом, адміністрація Байдена планує надати різноманітну зброю з американських запасів. Йдеться в тому числі про протипіхотні міни, безпілотники, ракети "Стінгер" і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Очікується, що пакет також включатиме касетні боєприпаси.

Офіційне повідомлення про виділення нового пакету допомоги може надійти до Конгресу вже в понеділок. Наповнення і розмір цього пакету можуть змінитися в найближчі дні до очікуваного підписання Байденом.

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"Сполучені Штати не експортували протипіхотні міни протягом десятиліть, а їх використання є суперечливим через потенційну шкоду для цивільного населення. Хоча понад 160 країн підписали договір про заборону їх використання, Київ просить про них відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року", – акцентує агентство.

Відомо, що російські війська використовують таку зброю на лінії фронту.

Міни, які будуть надіслані в Україну, є "нестійкими" мінами, з системою живлення, яка працює лише короткий час. На відміну від старих наземних мін вони не загрожуватимуть цивільному населенню протягом невизначеного часу.

Допомога Україні: інші новини

В адміністрації президента США Джо Байдена не вистачає часу, щоб використати мільярди доларів, виділені на озброєння для України, до закінчення терміну своїх повноважень. Коли після інавгурації Дональда Трампа 20 січня почне працювати нова адміністрація, саме вона вирішуватиме, що робити з залишком коштів.

Тим часом уряд Норвегії вирішив різко збільшити допомогу Україні. У 2025 році країна має намір профінансувати допомогу Україні на загальну суму у 30 мільярдів норвезьких крон (близько 2,69 мільярда доларів).

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