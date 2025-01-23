Наразі про цю бомбу мало що відомо, але її мають зробити вже наступного року.

Американські військові працюють над створенням для ЗСУ ракето-бомби з очікуваною дальністю враження у 463 кілометри. Про це повідомляє Defense Express.

Наразі про цю ракету відомо дуже мало. Повідомляється, що її хочуть оснастити голівкою самонаведення Quicksink, аби ракета могла топити кораблі.

Базові умови контракту, які є у відкритому доступі, передбачають, що виріб має бути готовий до 2026 року, а обсяги виробництва складатимуть 1000 одиниць на рік. Окрім самих США до розробки вироба залучені Україна, Данія та Нідерланди.

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За даними видання The War Zone, на даний момент проект уже вийшов на той етап, коли постало питання про вибір системи наведення для боєприпасу. Зокрема це може бути система, яка не залежить від GPS-навігації. Саме тому і згадується голівка самонаведення Quicksink, яка поєднує радіолокаційну та інфрачервону технології. Раніше система Quicksink уже добре себе показала на бомбах GBU-31/B JDAM, як невразлива до впливу засобів РЕБ.

Однак проблемою є вкрай висока ціна. Система Quicksink коштує 200 тисяч доларів за одиницю, але американці сподіваються знизити її хоча б до 50 тисяч доларів за одиницю.

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Як писав УНІАН, українські фахівці створили дрон на оптоволоконному керуванні, який здатен летіти на відстань близько 41 км. Є сподівання, що такі БПЛА будуть виготовляти у кількості 1000 одиниць на місяць.

Також ми розповідали, що Росії не вистачає літаків для ведення війни в Україні. Російський парк авіатехніки скорочується не лише через прямі бойові втрати, але й внаслідок фізичного зношення техніки в результаті активної експлуатації.

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