Польський прем'єр-міністр також обговорив з віце-президентом США Камалою Харріс створення бази для обслуговування Abrams в Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Сполучених Штатів заявив, що Польща хоче виробляти снаряди зі збідненим ураном для американських танків Abrams.

Як повідомляє Interia Wydarzenia, Моравецький сподівається, що разом з постачанням Польщі танків Abrams в країну прийде і американський бізнес.

"Я розмовляв з військовими, керівництвом заводу про можливість розміщення в Польщі заводу, який буде ремонтувати і обслуговувати танки Abrams по всій Європі. Досі вони використовувалися в основному американськими військовими, (розміщеними) в Європі, але після придбання ми станемо одним з основних користувачів", – розповів чиновник.

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За його словами, він обговорив з віце-президентом США Камалою Гарріс створення бази для обслуговування Abrams. Крім того, він хотів би, щоб "польська технічна думка використовувалася для зміцнення союзу зі США".

"Я також наполягав на виробництві сердечників боєприпасів зі збідненим ураном для Abrams в Польщі", – додав Моравецький.

Снаряди зі збідненим ураном: що це

Снаряди зі збідненим ураном використовують багато країн світу. Зокрема, такі снаряди раніше пообіцяла передати Україні Велика Британія. Вони також є на озброєнні у Росії.

Збіднений уран є матеріалом, який залишається після видалення більшої частини високорадіоактивної форми урану, відомої як U-235, з природної уранової руди. Снаряди з ним не є ядерною зброєю, на них не поширюються обмеження, оскільки ці снаряди не порушують міжнародні конвенції.

Відомо, що снаряди зі збідненим ураном легше пробивають броню танків завдяки своїй щільності та іншим фізичним особливостям. Після пострілу вони позбавляються оболонки і перетворюється на тонку "стрілу".

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