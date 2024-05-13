Підготовку пакета допомоги можуть закінчити до 30 червня.

Міністерство оборони Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть танки Leopard 2, а також великокаліберні боєприпаси. Як повідомляє видання El Pais, підготовку пакета допомоги можуть закінчити до 30 червня.

До складу пакета допомоги увійдуть:

артилерійські боєприпаси великого калібру,

легкі та важкі кулемети,

захищені колісні машини для логістичного забезпечення,

броньовані машини піхоти,

протитанкова зброя і снаряди для польової артилерії,

перші 10 танків з партії в 19 Leopard 2 A4, які проходять відновлення.

Крім того, іспанські компанії постачатимуть зенітні системи спостереження та дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

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Володимир Зеленський планує відвідати Іспанію

Як повідомляв El Pais, український президент найближчими днями відвідає столицю Іспанії Мадрид, щоб підписати двосторонню угоду щодо безпеки між іспанською державою та Україною.

Видання з'ясувало, що угода буде такою самою, як і ті, що Київ уже підписав із Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великою Британією та Канадою.

Наприкінці квітня стало відомо, що Іспанія погодилася передати Україні ракети для систем Patriot, а на початку травня міністр оборони країни підтвердила, що Україна вже отримала ці ракети.

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