Водночас саму батарею ППО передавати категорично відмовились.

Іспанія погодилась передати Україні ракети для систем Patriot на тлі тиску з боку НАТО і ЄС, які вимагають від європейських країн передати деякі батареї ППО Києву.

Як пише El Pais з посиланням на урядові джерела, рішення ухвалили після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Загалом ця країна має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках. Одна з них розташована в місті Адана (Туреччина). Ще дві - на базі морської піхоти (Валенсія), При чому одна з останніх використовується для навчання українських та іспанських солдатів.

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Міністерство оборони Іспанії категорично відмовляється постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки. Це було підтверджено під час воєн в Україні та на Близькому Сході. Крім того, тепер іспанці вважають, що їхні збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак як компенсацію уряд країни погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць.

Patriot для України

Як писав УНІАН, після посилення російських ракетних ударів по Україні Німеччина зголосилася терміново передати ще один комплекс Patriot на додачу до тих двох, які вона дала торік.

Країни ЄС і НАТО почали шукати у союзників системи ППО, які б можна було передати Києву.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Україна активно працює з Вашингтоном для самостійного запуску виробництва зенітних ракетних комплексів Patriot.

У МЗС повідомили, що Україна веде переговори про отримання ще чотирьох конкретних комплексів Patriot, ще два є на прикметі.

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