Масштаб співпраці може сягати мільйонів безпілотників.

Тайвань домовився про постачання програмного забезпечення (ПЗ) для дронів, яке вже показало свою ефективність в бойових умовах в Україні. Очікується, що угода допоможе стримувати потенційну агресію з боку Китаю, пише Reuters.

У вівторок Тайвань уклав угоду про партнерство з американсько-німецькою компанією Auterion щодо постачання програмного забезпечення для безпілотників. Це ПЗ уже було випробовуване в реальних бойових умовах в Україні.

У компанії Auterion заявили, що угода може зрештою призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню. Там також відмітили, що компанія домовилася про стратегічне партнерство з науково-дослідним підрозділом міністерства оборони Тайваню, Національним інститутом науки і технологій Чун-Шань, щодо безпілотних систем і програмного забезпечення для роїв дронів.

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"Те, що ми пропонуємо, було перевірено в боях в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських засобів та іншого дуже дорогого обладнання. Отже, створивши великий автономний флот, Тайвань може стримати Китай", - зазначив генеральний директор Auterion Лоренц Майєр.

За його словами, масштаб співпраці може сягати мільйонів безпілотників і сотень мільйонів доларів створеної вартості в найближчі роки.

Вплив дронів на хід війни

На початку червня у матеріалі The Times повідомлялося, що передові дрони можуть змінити хід війни. У британському стратегічному огляді оборони визнається важливість досягнень у галузі військових технологій, від штучного інтелекту до нових датчиків. У цьому документі безпілотники згадуються 28 разів.

Раніше в The Telegraph писали, що Росія продовжує збільшувати темпи виробництва дронів, що це може стати проблемою для України.

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