У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (відео)

Екіпаж встиг катапультуватися.

У понеділок, 15 червня, в Іркутській області Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash, ASTRA та "Осторожно, новости". Це нібито сталося під час заходу на посадку в ході "планового навчально-тренувального польоту". Ту-22М3 у цей момент нібито виконував виліт без боєкомплекту.

Серед інших деталей – те, що літак розбився поблизу міста Свірськ в Іркутській області. Очевидці помітили в небі куполи парашутів – у публікаціях російських ЗМІ йдеться, що екіпаж встиг катапультуватися до падіння літака.

Відео дня

Некерований бомбардувальник впав на берег річки Ангара. На місці катастрофи спалахнула пожежа, над районом катастрофи піднявся стовп чорного диму.

Інші новини про катастрофи російських військових літаків

Раніше УНІАН повідомляв, що в Криму розбився російський винищувач Су-30. Російське Міноборони запевняє, що екіпаж встиг катапультуватися, загрози для льотчиків немає. Інші деталі інциденту поки не розкриваються.

Крім того, ми також розповідали, що Росія втратила військовий літак Ан-26, загинули 29 людей. Зв'язок з літаком було втрачено близько 18:00 за місцевим часом, під час планового польоту над Кримом, після чого літак врізався в скелю.

Вас також можуть зацікавити новини: