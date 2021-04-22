Міністр оборони наголошує, що потужним сигналом за результатами саміту в червні була б відданість рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що декларує безумовну перспективу членства в Альянсі для України та Грузії.

Україна розраховує, що країни - члени Північноатлантичного альянсу на саміті, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, сприймуть серйозність її євроатлантичних намірів.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

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"Оскільки на наступному саміті НАТО, дату проведення якого оголошено сьогодні, лідери держав-членів Альянсу фактично спланують майбутнє організації на наступні 10 років, ми хотіли б вкотре чітко артикулювати серйозність наших євроатлантичних намірів. Розраховуємо, що ця позиція України буде відображена у документах, які розглядатимуться у Брюсселі 14 червня", - сказав він.

За словами міністра, остання російська ескалація вздовж кордонів України не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі. "Сьогодні в Брюсселі це чітко усвідомлюють, оскільки генеральний секретар НАТО недвозначно назвав агресивні дії Росії серед викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня", - наголосив Таран.

Міністр оборони України вважає, що потужним сигналом у рішеннях саміту НАТО 14 червня для світової та європейської безпеки могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що декларує безумовну перспективу членства для України та Грузії.

Що передувало

Сьогодні, 22 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 14 червня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він зазначив, що саміт стане унікальною можливістю для зміцнення НАТО як стійкого втілення зв'язку між Європою і Північною Америкою.

Також Столтенберг повідомив, що на саміті планується ухвалення ґрунтовного й перспективного порядку денного Альянсу на період до 2030 року, аби "подолати виклики сьогоднішнього та завтрашнього дня: агресивних дій Росії, загрози тероризму, кібератак, нових і руйнівних технологій, впливу кліматичних змін на безпеку, а також зростання ролі Китаю".

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Автор: Надя Пришляк