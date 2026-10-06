Російський зенітний дрон збив українську повітряну кулю на висоті 8 км: Флеш показав відео

Він зазначив, що публічно розповідати про нашу діяльність у сфері повітряних куль та аеростатів в цілому не можна.

Зенітний дрон російських окупантів збив українську повітряну кулю на висоті близько 8 кілометрів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони, який також опублікував відповідне відео.

Він зауважив, що не має права публічно розповідати про нашу діяльність у сфері повітряних куль та аеростатів, але "відгуки часто надходять від самого противника".

"Ось цікаве відео, на якому нашу кулю збиває зенітний дрон РФ на висоті близько 8 кілометрів. Я колись на 5 км підіймався дроном. Тут ще більше", - написав Флеш.

Радник президента додав:

"На наше щастя, майже усі вітри дують від нас у бік РФ. Інакше вони би нас змучили кулями".

Проблема ворожих ретрансляторів

Як повідомляв УНІАН, раніше Флеш показав, як можуть виглядати mesh-ретранслятори, за допомогою яких "Шахеди" російських загарбників отримують зв’язок під час польоту над Україною. За його словами, найнебезпечніше тут - дуже компактні розміри цих пристроїв, через що їх дуже складно виявити.

Згодом полковник Юрій Черевашенко, заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України, наголосив, що Білорусь через ретранслятори допомагає ворожим дронам досягати західних областей України. Він також зауважив, що ретранслятори в Білорусі працюють із певною періодичністю.

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