За словами Буданова, Україна може бути цінним оборонним партнером демократичного світу.

На озброєнні українських захисників перебуває понад 40% продукції вітчизняного виробництва, що не поступається західним озброєнням. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Telegram з нагоди Дня українських зброярів, який відзначають 13 квітня.

"Сьогодні, 13 квітня, ми вшановуємо людей, чия невтомна робота відчутна на кожному кілометрі фронту. Українські зброярі - ковалі перемоги, фахівці, які точним інженерним розрахунком створюють силу, що диктує правила гри на полі бою. Саме їхні розробки дозволяють воєнній розвідці діяти точно, рішуче й на випередження", - сказав Буданов.

Він зазначив, що сучасна українська зброя являє собою синтез винахідливості, бойового досвіду та неймовірної адаптивності, що дає змогу Україні бути цінним оборонним партнером демократичного світу.

"Вітчизняні системи не просто не поступаються іноземним - вони створюються під реальні потреби війни, змінюючись разом із її перебігом. Морські дрони MAGURA V5 вже стали символом нової епохи морських операцій. Вони дали змогу завдавати потужних ударів по ворожому флоту там, де раніше це вважалося неможливим - навіть у портах та на рейдах", - наголосив він.

За словами очільника ГУР, також на озброєнні українських захисників є ударні безпілотники вітчизняного виробництва - "Лютий" і "Бобер", які діють у ворожому тилу. А артилерійські системи "Богдана", як зазначив Буданов, забезпечують маневреність і вогневу міць у найгарячіших точках фронту. Зі свого боку дрони "Сич" і "Рубака" дають змогу бачити і вражати ворога на глибину десятків кілометрів.

"Сьогодні понад 40% озброєння Сил оборони - це продукція українського виробництва. У час, коли кордони Європи знову стали лініями фронту, саме українська зброя стала щитом для безпеки всієї європейської спільноти", - підсумував він, показавши ефективну роботу зброї на фронті.

Зброя українського виробництва на фронті

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський підтверджував, що Україна використовує на фронті 40% зброї і техніки власного виробництва. Він підкреслив, що країна стала більше виробляти продукції військово-промислового комплексу.

Проте, як зазначив український лідер, Україна, як і раніше, вкрай потребує підтримки партнерів.

Виробництво зброї останнім часом активно нарощується в Україні. Створено новий дрон-рушницю Lucky Strike для знищення ворожих БПЛА. А безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва, за версією Міноборони, швидкі та маневрені.

Поява на фронті Magura V5 з ракетами Р-73 є, за версією експертів, є історичною подією, оскільки він може вважатися першим у світі дистанційно керованим ЗРК.

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