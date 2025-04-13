Лазер здатен працювати по всіх типах повітряних об'єктів, але з різною ефективністю.

В Мережі вперше з’явилося відео із полігонних випробувань українського бойового лазера "Тризуб". Ці кадри опублікували у відеоматеріалах до конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК", в якій брав участь командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

Відео, зняте ймовірно ще торік наприкінці літа (судячи за пишними кронами дерев та стернею на полі), демонструє епізод полігонних "стрільб" із лазера. Зокрема можна побачити, як лазер відпрацьовує по умовній наземній цілі, а також засліплює FPV-дрон.

Також у відео показано зовнішній вигляд лазерної гармати та робоче місце оператора. Як видно у ролику, наведення гармати на ціль здійснюється за допомогою джойстика.

У титрах вказано, що український лазер "Тризуб" призначений для знищення усіх типів повітряних цілей. При цьому ударні дрони, авіабомби і ракети він начебто здатен знищувати на відстані до 3 км, а гелікоптери та навіть літаки – на відстані до 5 км. У режимі оптичного засліплення він може працювати по цілях на дальності до 10 км.

Крім того, у ролику вперше показали новий український безекіпажний катер "Алігатор 9", який може нести лазерне озброєння.

Українська лазерна зброя

Як писав УНІАН, у грудні минулого року командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив, що Україна працює над створенням власної лазерної зброї. Трохи згодом він уточнив, що українська лазерна зброя начебто вже успішно застосовується для боротьби з російськими повітряними цілями.

Однак експерти зі зброї скептично оцінили такі заяви. Директор аналітичного порталу Defense Express Сергій Згурець припускав, що може йтися скоріше про сиру технологію, над якою ще працюють, аніж про готову зброю.

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