Водночас президент наголосив, що Україна дуже потребує допомоги від інших країн.

Станом на сьогодні 40% зброї та техніки, яка використовується на фронті, українського виробництва, а внесок США в оборону України сягає 30%. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні (продукції військово-промислового комплексу - УНІАН). Десь 40% всього на 2025 рік - це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо", - зауважив глава держави.

Своєю чергою Зеленський наголосив, що підтримка партнерів є дуже важливою.

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"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла, я скажу вам чесно, останній рік або півтора деякі були процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони і, безумовно, захищатись від ворога", - підкреслив президент.

За його словами, без допомоги США або з дуже повільними постачаннями "ми можемо втрачати наші території".

"Внесок в обороноздатність і безпеку України, Сполучених Штатів Америки сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%", - додав глава держави.

Війна в Україні - останні новини

Раніше DeepState повідомив, що ЗСУ повернули свої позиції біля одного з сіл у Донецькій області. Водночас за словами аналітиків, російські окупанти просунулися біля низки населених пунктів, а саме в Западному, Кіндрашівці (Харківська область) та Тополеві.

Своєю чергою видання Forbes писало, що російські загарбники на тлі великих втрат у техніці почали пересідати на коней. Зокрема з'явилося відео, як російські солдати їдуть верхи десь на окупованій території України.

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