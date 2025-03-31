Його можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті.

Українські зброярі створили новий гранатомет, який вирізняється кращою точністю ведення вогню та дальністю стрільби у порівнянні з радянським аналогом.

Як зазначається у повідомленні на сайті, Міністерства оборони України кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм вітчизняного виробництва.

"Цей гранатомет можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті. А зі спеціальною триногою використовувати як групову піхотну зброю", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що новий зразок гранатомета використовує боєприпаси типорозміру 40х53 мм. Це - стандарт унітарних пострілів для автоматичних гранатометних систем армій країн НАТО.

"Український гранатомет AGL-53 вирізняється кращою точністю ведення вогню і дальністю стрільби у порівнянні із радянським аналогом - станковим автоматичним гранатометом АГС-17 калібру 30 мм. А також загальною ергономічністю та надійністю конструкції", - розповіли у міністерстві.

Крім того, зазначається, що українські оборонні підприємства впродовж останніх років також освоїли виробництво кількох зразків гранатометів під 40-мм постріли. Йдеться про однозарядні моделі, які використовуються як підствольні пристосування стрілецької зброї для стрільби унітарними пострілами калібру 40-мм. Або мають форм-фактор для використання у бою, у якості додаткової зброї піхотинця.

"Наразі українські зброярі освоїли виробництво вже багатьох зразків піхотного озброєння: мінометів калібрів 60, 82 та 120 мм; стрілецької зброї - штурмових гвинтівок калібру 5.56 мм на платформі карабінів AR, антиматеріальних та снайперських гвинтівок (під патрони 12.7х99 мм та 7.62х51 мм), а також пістолетів та пістолетів-кулеметів під боєприпас 9х19 мм", - додали у Міноборони.

Підкреслюється, що налагодження власного виробництва піхотного озброєння - це нові можливості у забезпеченні потреб Сил оборони та посилення вогневих можливостей піхоти.

Випуск вітчизняної зброї

Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів.

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