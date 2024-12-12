Модернізовані ЗРК отримали всі зенітні ракетні полки Сухопутних військ, які мають на озброєнні "‎Осу"‎.

В Мережу виклали нові фото зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Оса", оснащеного радянськими керованими ракетами Р-73, які у базовій конфігурації призначені для винищувачів. Фотографії можна побачити на сайті благодійного фонду "Повернись живим".

""Повернись живим" вперше в історії благодійності модернізував зенітно-ракетний комплекс", – йдеться у повідомленні. У модернізацію "‎Оси"‎ фонд вклав понад 14 млн грн.

Зазначимо, що фото ЗРК "Оса" з ракетами Р-73 було продемонстровано ще у травні. Втім, роздивитись конструктивні особливості комплексу було важко через погану якість зображення.

Відео дня

Як зараз кажуть у "Повернись живим", модернізовані ЗРК отримали всі зенітні ракетні полки Сухопутних військ ЗСУ, які мають на озброєнні "‎Оси"‎.

"‎Авіаційна ракета має деяку перевагу, адже працює за принципом "вистрілив – забув", її не треба супроводжувати як штатну ракету "Оси". Одразу після пострілу Р-73 можна переміщатися з позицій, щоб не отримати удар у відповідь"‎, – приводить фонд слова свого консультанта, військовослужбовця Олексія Дубинки.

Зазначається, що модернізовані комплекси зберегли можливість використовувати штатні ракети 9М33М3, втім ЗСУ все частіше стикаються з їх нестачею. Саме тому й було обрано таку доволі незвичну схему модернізації ЗРК.

Звичайна "Оса" може вражати повітряні цілі на дальності до 10 км. На думку спеціалістів, використання ракети Р-73 може збільшити дальність на 2-3 км.

Українські ЗРК – що цікавого

Раніше повідомлялось, що Україна разом із західними союзниками створила гібридні системи ППО FrankenSAM.

Один з варіантів гібридної системи протиповітряної оборони поєднує пускові установки від ЗРК "Бук" і американські ракети Sea Sparrow.

Також у жовтні минулого року повідомлялось про випробування імпровізованої наземної пускової установки, яка може застосовувати американські ракети AIM-9 Sidewinder та українські РЛС.

Тоді ж стало відомо про інтеграцію озброєння від зенітного ракетного комплексу MIM-104 Patriot до радянських ЗРК та радіолокаційних станцій українського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: