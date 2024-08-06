"Баба Яга" - один з найефективніших ударних безпілотників, які є в Україні, кажуть експерти.

Українські дрони "Баба Яга" отримали нову потужну зброю. Останні зображення показують, що нічні дрони-бомбардувальники тепер оснащені керованими високоточними бомбами, які здатними вражати з великої відстані.

Як йдеться у матеріалі Forbes, це створює смертельну загрозу для росіян, оскільки "Баба Яга" може атакувати здалеку. Виникає низка запитань про те, що це за бомба і як вона працює.

Нічні жахи Росії

"Баба Яга" - це російська військова узагальнена назва кількох типів українських нічних бомбардувальників-мультикоптерів. Вони несуть набагато важче бомбове навантаження, ніж невеликі дрони, які літають удень. У той час як невеликі БПЛА зазвичай несуть приблизно кілограм, ручну гранату або пару менших одиниць зброї, "Баба Яга" скидаює на позиції ворога пари 10-кілограмових протитанкових мін ТМ-62.

Великі розміри та гучні ротори роблять ці дрони легкою мішенню, тому "Баба Яга", як казкова слов’янська відьма, на честь якої вони названі, літає вночі. Це додає їм таємничості. Часто кажуть, що їх неможливо заблокувати, а один сайт припустив, що їх можна було збити лише за допомогою вогнемета.

"Бабу Ягу", оснащену грабберами, використовували для збирання ворожих радіостанцій та інших предметів після атаки. Це призвело до постійних чуток про те, що вони налітають і виносять поранених окупантів у механічних пазурах.

В останні місяці росіяни були більш ефективними у боротьбі з нічними бомбардувальниками, використовуючи, зокрема, дві тактики. Один із них – розгортання снайперських груп із тепловізійними прицілами, які можуть розрізняти дрони в темряві. Як правило, "Баба Яга" літає повільно на низькій висоті, і таким чином їх можна збити. Хоча, за деякою інформацією, ці дрони зараз броньовані.

Інша техніка полягає у використанні дронів FPV, також із тепловізором, для перехоплення повітря-повітря. Ця тактика призвела до різкого зростання втрат "Баби Яги", але їм все ще вдається ліквідовувати багато росіян. Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, заявив, що навіть з високим рівнем втрат "Баба Яга" - один з найефективніших ударних безпілотників, які є в Україні.

Новий таємничий боєприпас

Минулого тижня український військовий телеграм-канал "Авангард" оприлюднив нове озброєння, опублікувавши російські зображення "Баби Яги", яка була збита зі зброєю з маркою "БК-3ОФ".

Отвори навколо носової частини боєприпасу вказують на те, що це якийсь тип керованої зброї. Це змінює правила гри. Зазвичай бомбардування безпілотниками має здійснюватися безпосередньо над ціллю, щоб забезпечити точність, і зазвичай це робиться з невеликої висоти. Канал зазначає, що навіть при падінні з 80 метрів показник попадання становить лише близько 50%.

Керовані бомби можуть бути випущені з набагато більшої відстані або з більшої висоти, тому дрон може бути далеко і високо. Саме таку тактику використовують російські винищувачі, які випускають плануючі бомби на українські позиції, щоб уникнути ракет "земля-повітря".

"Баба Яга" з керованими бомбами на висоті могла атакувати зі значної відстані, достатньої, щоб опинитися поза зоною дії перешкод або снайперів, випустити бомби та зникнути до того, як її перехоплять FPV-дрони ворога.

Зброя мала діаметр 125 мм. З огляду на зовнішній вигляд, це був фабричний боєприпас, а не одна з багатьох саморобних видів зброї, таких як модифіковані протитанкові міни. Ймовірно, він був оснащений напівактивною лазерною системою самонаведення. Але не всі експерти погодилися з цим.

Сайт CAT-UXO надає авторитетну інформацію щодо боєприпасів в Україні та інших країнах. За їхніми даними, БК-30Ф використовує осколкову бойову частину РК-30Ф від переносної ракети РК-3 Корсар українського виробництва.

CAT-UXO загалом точні у своїй ідентифікації, хоча вона може бути сумнівною, оскільки RK-3 використовує тип ракети, відомий як "beam rider". Вони суттєво відрізняються від напівактивних ракет із лазерним наведенням, таких як Hellfire, у яких оператор розміщує лазерну точку на цілі, а бомба наводиться на неї. Замість цього лазерний промінь використовується для передачі керуючих сигналів ракеті залежно від того, де оператор розміщує перехрестя прицілу. Таким чином, beamrider має лазерні приймачі ззаду для зв'язку з оператором, а не наведення на цілі. Ось чому на передній частині ракет РК-3 Корсар не видно датчиків – на відміну від нових БК-30Ф.

Інші експерти, зокрема Трент Теленко, припустили, що нова зброя використовує якийсь вид оптичного наведення. Ймовірно, це зробили для того, щоб надати дрону напівавтономні можливості, щоб боєприпас долетів, навіть за умови глушіння БПЛА.

Втім, видання зазначає, якби це було так, ми бачили б одну діафрагму, більше схожу на камеру, а не кільце діафрагм, як на фото.

Недорогі лазери

Зазвичай лазерна зброя надзвичайно дорога. "Пекельні вогн"і коштують понад 85 тисяч доларів за постріл. Військово-повітряні сили США значною мірою замінили свої дорогі боєприпаси з лазерним наведенням на більш доступні JDAM із наведенням GPS, але все ще мають зброю, як-от бомба малого діаметра з лазерним наведенням, яка коштує понад 150 тисяч доларів. Використання такої зброї для продовження життя "Баби Яги" вартістю близько 25 тисяч доларів не мало б особливого сенсу.

Однак деякі джерела, включаючи DanielR, припускають, що це справді напівактивний лазерний самонавідник. Одне джерело видання повідомило, що його виготовляють в Україні з використанням комерційної електроніки вартістю сотні доларів, а не десятки тисяч. Це, звичайно, звучить правдоподібно. Якість збірки вказує на те, що він був зроблений у краще обладнаному місці, ніж у гаражній майстерні, а український стартап чудово використовує промислові технології у військових цілях.

"Деталі БК-30Ф, ймовірно, залишаться таємницею принаймні до тих пір, поки російські джерела не опублікують більш детальний аналіз. Ми нічого не знаємо про його радіус дії, точність чи потужність боєголовки. Але це, швидше за все, значно збільшить смертоносність і тактичну гнучкість "Баби-Яги" і продовжить створювати жахи росіянам", - пише видання.

Загроза "Баби Яги" - як реагує РФ

Росіяни давно визнають великий прогрес України в розробці дронів типу "Баба яга". Тож зараз вони також активно працюють в цьому напрямку.

Нещодавно стало відомо, що в РФ почали серійно виготовляти важкий ударно-розвідувальний безпілотник "МиС-35", який позиціонують у якості "міні-баби-яги".

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