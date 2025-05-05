Самохідну артилерійську установку оснастили новою бронекабіною від компанії "‎Українська бронетехніка"‎.

На озброєнні 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ з’явився новий варіант української 155-мм/52 самохідної гаубиці 2С22 "‎Богдана"‎. На це звернув увагу військово-технічний блог bmpd.

Нову версію умовно позначають як "‎5.0"‎. Самохідна артилерійська установка в цій модифікації має нову бронекабіну від компанії "‎Українська бронетехніка"‎ та використовує колісне шасі Tatra T815-7 (8х8).

Треба думати, що сама артилерійська установка не зазнала змін, хоча українські військові давно кажуть про один важливий недолік, а саме - високо винесений казенник гармати, через який заряджати зброю доволі важко.

Як повідомлялось, попри встановлений напівавтоматичний досилач, українські військові його не використовують через технічні особливості. Вони зазначають, що конструкція не передбачає одночасного заряджання та наведення гармати.

САУ "Богдана" - довідка УНІАН

155-мм самохідна артилерійська установка "Богдана" стала першою українською САУ, яку розробили під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. За даними з відкритих джерел, гаубиця отримала бойове хрещення у 2022 році, а в 2023-му САУ офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні УНІАН повідомив, що наша країна збільшила виробництво САУ "Богдана 2С22" з шести одиниць на місяць у 2023 році до 36. Збільшити показники змогли завдяки підтримці європейських партнерів, які інвестували кошти в українську оборонку.

А ще раніше було представлено буксировану версію артсистеми, яка отримала назву "Богдана-Б".

Причину її появи пояснювали тим, що Україна здатна виробити більше артилерійських частин до "Богдани", ніж чеська компанія Tatra може виготовити шасі для цієї артилерійської установки.

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