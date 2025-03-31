Раніше стало відомо, що 47 окрема артилерійська бригада отримала на озброєння гармату "Богдану-Б" українського виробництва.

Україна активно використовує 155-мм буксировану гармату "Богдана-Б". Відповідні кадри опублікувало німецьке видання Bild.

Зазначимо, що це не перша демонстрація артилерійської системи. Загальний вигляд гармати продемонстрували ще в минулому році. Між тим, роздивитись її детально було доволі складно через те, що якість матеріалів залишала бажати кращого.

Зазначимо, що тоді "Богдана-Б" була без захисних екранів. На нових кадрах гармату продемонстровали у "повній комплектації", разом з екранами.

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"Богдана-Б" в ЗСУ

В березні цього року УНІАН писав, що бійці 47 окремої артилерійської бригади отримали на озброєння "Богдану-Б" – на оприлюднених кадрах можна бачити принаймні силует артилерійської системи.

Як повідомлялось, українські бійці вже провели вправи з розгортання і стрільб із нової гармати.

Довідка УНІАН. Про розробку артилерійської системи "Богдана-Б" ЗМІ повідомили ще у 2023 році. Безпосередньою причиною її появи називали те, що наша країна може виробляти більше артилерійських частин до "Богдани", ніж чеська компанія Tatra здатна виготовляти шасі для цієї системи.

Достовірні характеристики "Богдана-Б" наразі невідомі. Якщо казати про базову САУ "Богдана", яка використовує ту саму гармату, то у неї дальність вогню складає до 42 км осколково-фугасними снарядами та до 60 км активно-реактивними.

Швидкострільність самохідної версії складає до 5-6 пострілів на хвилину. Фахівці зазначають, що буксирована версія не має досилача снарядів, тому показники швидкострільністі будуть дещо нижчими.

Як би там не було, Україна демонструє великий прогрес у виробництві артилерії. Раніше повідомлялось, що наша країна теоретично може виробляти до 40 самохідних гаубиць "Богдана" на місяць.

Для порівняння, французи виробляють приблизно вісім артилерійських систем Caesar на місяць, а німці можуть виробляти лише 5-6 гаубиць PzH 2000 на рік.

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